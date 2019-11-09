عمرو محمود ياسين يرد على أزمة أحمد السعدني ويساند الصحافيين

أعرب الفنان أحمد السعدني، مؤخراً عن استياءه بسبب كثرة عدد الصحافيين الذين تواجدوا لتغطية مراسم جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، التي أقيمت أمس بمسجد مصطفى محمود.

ووجه السعدني، نداءً لضياء رشوان نقيب الصحافيين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طالب فيه بضرورة تقنين تواجد الصحفيين في مثل هذه المناسبات.

وقال السعدني: "نداء إلى نقيب الصحافيين، الترخيص لكاميرا تليفزيونية واحدة وكاميرا فوتوغرافية واحدة ومحرر صحافي واحد، لتغطية أي جنازة أو عزاء لأي فنان (طالما هو شر لا بد منه) ويتم عمل نسخ لباقي البرامج والصحف، احنا اللي بيتوفى فينا بيتمرمط حرفياً لحد ميتدفن، ارحمونا يرحمكم الله".

ورد عليه المؤلف عمرو محمود ياسين، في تعليق قائلاً: "كاميرا واحدة ومصور واحد مايقدرش يغطي أحداث بالحجم دة.. الفكرة كلها في شيء من التنظيم واتباع أخلاقيات المهنة بشكل أكبر والأمر التاني لازم نبقى متفهمين أن الناس دي بتؤدي دورها ووظيفتها".

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