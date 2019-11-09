قصر ثقافة السينما يقيم حفل تأبين لهيثم أحمد زكي

يُقيم قصر ثقافة السينما حفل تأبين للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، يوم 17 نوفمبر الجاري، يعقبه عرض فيلم "البلياتشو"، الذي أدى الأخير بطولته بمشاركة هيدي كرم وفتحي عبدالوهاب. وتوفي هيثم أحمد زكي في الساعات الأولي من صباح أول أمس الخميس عن عمر ناهز 35 عاما، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية. قد يهمك ايضاً: نجوم يسترجعون ذكرياتهم مع الراحل هيثم أحمد زكي برسائل مؤثرة الموت يُغيب المخرج أحمد خضر بعد يوم من وفاة هيثم أحمد زكي

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