رغدة تكشف سبب تغيبها عن جنازة هيثم أحمد زكي

أثار تغيب الفنانة رغدة عن جنازة الفنان هيثم أحمد زكي، الخميس، تساؤلات عديدة، لاسيما أنها كانت قريبة الصلة بالفنان الراحل وأسرته في حياتهم.

وقالت رغدة، ، إن وجودها خارج القاهرة حال دون حضورها للجنازة.

يذكر أن هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا أول أمس الخميس، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية وتم دفنه بمقابر العائلة على طريق الواحات، وخيمت الصدمة والحزن على الوسط الفني بأكمله بعد رحيل هيثم أحمد زكي نظرًا لوفاته المفاجئه وهو في سن الـ35، وتساءل الجميع عن سر غياب الفنانة رغدة التي كانت تعد من أقرب الأصدقاء لوالده الفنان الراحل.

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