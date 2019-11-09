دقيقة حداد على روح هيثم أحمد زكي في ختام "بي يوند الدولي"

انطلقت منذ قليل فعاليات حفل اختتام الدورة الأولى من مهرجان بي يوند الدولي للأفلام القصيرة المقام في دولة الكويت في الفترة من ٢ حتى ٧ نوفمبر الجاري، والذي استهل بالسلام الوطني لدولة الكويت.

وأعقب ذلك وقوف دقيقة حدادا؛ تقديرًا لرحيل الفنان هيثم أحمد زكي الذي وافته المنية أمس الأربعاء إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، طلبها الفنان أحمد زاهر الذي حرص على إلقاء كلمة نعى فيها رحيل زكي وقال فيها: "شغلة الفنان صعبة جدًا حتى إنها تجعله بالرغم من حزنه الشديد إلا إنه مضطر على حضور الحفلات وارتداء أفضل الملابس وذلك لالتزامه بالعديد من المشروعات التي لا يجب التراجع عنها وهو ما دفعنا لحضور حفل ختام مهرجان بي يوند الدولي للأفلام القصيرة بالرغم من اعتصار قلوبنا برحيل الفنان هيثم أحمد زكي الذي عاش وحيدًا ومات وحيدًا".

وظهر زاهر بوجه متأثر وعيون باكية مع تأثر الكثير من نجوم مصر وهم روجينا، شيري عادل، شيماء سيف.

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