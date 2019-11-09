إليسا تناضل برسائل مزدوجة إلى السياسيين والثوار









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تستمر الفنانة إليسا بدعمها المُلفِت للثورة اللبنانية التي تُبقي حراكها حياً عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وهي تعتمد في نضالها على محورين. الأول تدعم فيه الثوار عبر نشر اللقطات من وقائع الاعتصامات اليومية مع التركيز على المواقف الإنسانية، والثاني هو رسائلها المستمرة للسياسيين اللبنانيين.

ولقد وجهت مؤخراً رسالتين عبر حسابها الخاص على "تويتر". حيث خاطبت السياسيين كاتبة: "ما رح نخاف… ما رح نوقف… ما رح تخلونا نستسلم… ما رح ترمو فشلكن علينا… ما رح تخلونا نتخبى. يللي بلش لا التهديد بالسلاح ولا بالاقتصاد ولا بالفراغ ولا أيا شي رح يوقفو. هيدي ثورة… والثورة رح تنتصر".



وأضافت: ثقافة و إرادة الحياة أقوى بكتير من ثقافة التخويف والتخوين! تصبحون على حرية:

ثم توجت كعادتها للمعتصمين بتمني خاص آملة منهم عدم التخريب واحترام الأملاك العامة وأرزاق الناس، طالبة منهم التصرف بلياقة وضمن أدبيات الثورة حتى لا تتعرض للتشويه.