شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تنشر جانب من حديثها على انستجرام مع الراحل هيثم أحمد زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة ناهد السباعى، صورة من الحديث الأخيرالذي داربينها وبين الممثل الراحل هيثم أحمد زكي، الذي توفي أثرأزمة قلبية فجر الخميس الماضي، عبرحسابها الشخصي بموقع الصورالشهيرانستجرام. ودارالحوارالأخير بين الثنائى عبر تطبيق واتس آب كالأتى " هيثم " أنا بطمن عليكي"، ناهد "طمني عليك"، هيثم " انا كويس"، ناهد " عظيم محتاج حاجة "، ليختتم الراحل هيثم أحمد زكي الحديث بأيموشن. وكتبت السباعى معلقة على الصورة " اتطمنوا علي بعض حاولوا تقربوا أخوات أصحاب قرايب أوصلوا الارحام من وقت للتاني عشان الموت لو جه فجأة هتندموا لومكنتوش موجودين كتير، اللهم أنا نتوسل إليك بما توسل به عبادك الصالحون وأولياؤك المقربون اللهم ارحمه و عافه و أعف عنه و أكرم نزله ووسع مدخلة وأغسله بالماء والثلج والبرد و نقه من الذنوب كما ينقي الثوب الابيض من الدنس".

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