تراند اليوم : اليوم .. العالمي عمر خيرت في دار الأوبرا

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، اليوم، السبت لأحياء حفل موسيقي ضخم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المتوقع أن يقدم عمر خيرت نخبة كبيرة من أشهر المؤلفات الخاصة به، من بينها الموسيقى التصويرية الشهيرة “عم احمد” من فيلم “قضية عم أحمد”.

بينما يقدم الفنان إسماعيل صادق حفلا بمصاحبة فرقته الفن الصادق، على مسرح معهد الموسيقى العربية، ويقدم الفنان محمد ثروت بمصاحبة فرقة الإنشاد الدين على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية”