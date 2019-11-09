نجاة الفنانة هالة صدقي وطفليها من حادث سير

كتب امير فتحي في السبت 9 نوفمبر 2019 11:51 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ” هالة صدقي ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مقطع فيديو وصورا تكشف من خلالها عن تعرضها لحادث سير مروع برفقة أولادها وذلك أثناء توجههم إلى المشاركة في بطولة للسباحة .

وأظهرت هالة صدقي من خلال مقطع الفيديو الحفرة الموجودة في الطريق والتي تسببت في الحادث الذى أدى إلى انفجار الإطار الأمامى والخلفى للسيارة وكاد أن يتسبب في إنقلاب السيارة .

وكتبت هالة صدقي في تعليقها على الفيديو قائلة : ” من فضلكم خلوا بالكم من الحفره دي ,, فعلا لو ماشية بسرعة كنت اتقلبت بالعربية انا وولادي دي قبل مطلع المعادي من اكتوبر في النص .. خلوا بالكم أنا وولادي في حاله صدمة .. الحمد لله ” .

وعلقت أيضا : ” ولادي عندهم بطولة سباحة مهمة وتقريبا العربية كانت هتتقلب بينا وراحت البطولة كده .. الحمد لله ” .

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