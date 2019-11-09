كتب امير فتحي في السبت 9 نوفمبر 2019 11:51 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ” هالة صدقي ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مقطع فيديو وصورا تكشف من خلالها عن تعرضها لحادث سير مروع برفقة أولادها وذلك أثناء توجههم إلى المشاركة في بطولة للسباحة .
وأظهرت هالة صدقي من خلال مقطع الفيديو الحفرة الموجودة في الطريق والتي تسببت في الحادث الذى أدى إلى انفجار الإطار الأمامى والخلفى للسيارة وكاد أن يتسبب في إنقلاب السيارة .
وكتبت هالة صدقي في تعليقها على الفيديو قائلة : ” من فضلكم خلوا بالكم من الحفره دي ,, فعلا لو ماشية بسرعة كنت اتقلبت بالعربية انا وولادي دي قبل مطلع المعادي من اكتوبر في النص .. خلوا بالكم أنا وولادي في حاله صدمة .. الحمد لله ” .
وعلقت أيضا : ” ولادي عندهم بطولة سباحة مهمة وتقريبا العربية كانت هتتقلب بينا وراحت البطولة كده .. الحمد لله ” .facebook
كانت هذه تفاصيل خبر نجاة الفنانة هالة صدقي وطفليها من حادث سير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.