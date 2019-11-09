جانسو ديري تتوقع نهاية البشرية

متابعة بتجــــــــــــرد: اعتبرت النجمة التركية جانسو ديري ان نهاية البشرية ستكون قريبة، مبررة ذلك بأن الحروب اصبحت منتشرة بشكل كبير في كل العالم، مشيرة الى ان الكراهبة والحقد تغلغلا في نفوس البشر وباتت المحبة قليلة.
الجدير ذكره ان جانسو ديري قالت مؤخرا انها ضد تدخل الدولة في الشؤون الفنية وفرض الرقابة بشكل شديد على المسلسلات الدرامية.
واضافت جانسو انه عند العرب توجد رقابة شديدة لأنهم ليسوا دولاً علمانية، واتى حديث جانسو عقب اصدار الدولة التركية قرار الرقابة الشديدة على المشاهد التمثيلية في تركيا.
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