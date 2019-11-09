أغنية دينية جديدة لـ حمادة هلال

متابعة بتجـــــــــرد: يستعد الفنان المصري حمادة هلال لطرح أغنية دينية جديدة بصوته، تحمل اسم “صلوا على رسول الله”.

ويعمل هلال على الإنتهاء من التفاصصيل الخاصة بالأغنية لتصويرها على طريقة الفيديو كليب، وطرحها فور الإنتهاء من عملية المونتاج.

وتأتي هذه الأغنية استمرارا لهذه النوعية من الأغاني التي حقق فيها حمادة هلال نجاحًا ملحوظًا وأبرزها “محمد نبينا” و”سيدنا النبي”.

يذكر أن أغنية “محمد نبينا” تم تصويرها عام 2006 وكانت من إخراج عثمان أبو لبن. أما أغنية “سيدنا النبي” فقد تم تصويرها عام 2012.