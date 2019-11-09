متابعة بتجـــــــــــرد: استقر الممثل المصري أحمد عز على تقديم مسلسل جديد في شهر رمضان المقبل، إذ تعاقد مع المخرج علاء لتولي مسؤولية العمل، ومن المقرر الاعلان عن السيناريو وتفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق على كافة الأمور.
وغاب أحمد عز عن الدراما في شهر رمضان الماضي بعد تقديمه مسلسل “أبو عمر المصري” مع المخرج أحمد خالد موسى والذي تم عرضه منذ سنتين، لاسيما وأن عز لا يتواجد في الدراما التلفزيونية بشكل سنوي.
ويصور أحمد عز حاليا المشاهد الاخيرة من فيلمه “العارف” ويحاول الانتهاء منه مع بداية الشهر المقبل للتفرغ للمسلسل.
ويشارك في فيلم “العارف” إلى جانب أحمد عز، كل من أحمد فهمي ومحمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عز يحسم قراره وهذه مفاجأته للجمهور في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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