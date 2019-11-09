الصورة الأولى لـ تيم حسن وكاريس بشار من كواليس “العميد”

متابعة بتجــــــــــرد: يصوّر النجم السوري تيم حسن مشاهد مسلسله الجديد “العميد” إلى جانب الممثلين المشاركين في العمل، وأبرزهم الممثلة السورية كاريس بشار.

وكشفت كاريس بشار خلال الساعات الماضية عن أوّل صورة لها مع تيم حسن في كواليس التصوير، من خلال حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”.

تجدر الإشارة إلى أن تيم حسني كان قد نشر أوّل صورة له بشخصيته في المسلسل منذ أيام، وظهر فيها بلوك مختلف تمامًا، عن الذي إعتمده لدى تجسيده شخصية جبل شيخ الجبل في مسلسل “الهيبة” بأجزائه الثلاثة، متخلّياً عن لحيته الكثيفة وواضعاً نظارات طبية.

مسلسل “العميد” من تأليف وإخراج باسم السلكا، ومن بطولة تيم حسن، كاريس بشار، بديع أبو شقرا، فادي صبيح، أنجو ريحان، مجدي مشموشي، رودني حداد، رنا شميس، قاسم ملحو، دارينا الجندي، كميل سلامة ومعن عبد الحق.