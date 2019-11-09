راغب علامة: رغم كل ما يحصل أنا متفائل

متابعة بتجـــــــــــرد: رغم المرحلة الصعبة التي يمرّ بها لبنان، أعرب السوبر ستار راغب علامة عن تفاؤله بالمرحلة المقبل.

وأشار راغب من خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر” إلى أنه متفائل رغم كل ما يحصل، حيث أن السنوات الماضية كانت أسوأ ما قد يمرّ به البلد في ظلّ السرقة والفساد المسيطر على المؤسسات.

وكتب راغب علامة: “انا متفائل رغم كل ما يحصل نعم انا متفائل لأن التغيير آتٍ ، لأنه لم يكن هناك وضع أسوأ من الذي كان!زعامات طائفية تتقاسم الوزارات والبرلمان والقضاء والبلديات والمال العام وشركة الطيران والمطار والمستشفيات حتى المقابر ملك لهم،عندما يظن الزعيم أنه إله وأن المواطن حشرة”.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “طار البلد” التي كان راغب قد أطلقها قبل أشهر حين بدأت الأزمة في لبنان تصل إلى ذروتها، ترافق المتظاهرين في كافة المناطق اللبنانية منذ اليوم الأوّل على انطلاق الحراك الشعبي.

أغنية “طار البلد” من كلمات نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، وهي عبارة عن صرخة تختلج صدر كلّ مواطن يشعر بالأسى من الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان وسط الأزمات السياسيّة والإقتصاديّة المتتالية.