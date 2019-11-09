جميلة تحصد نجاح “الغرام عياني” وتحقق مليونًا جديدًا

متابعة بتجـــــــــــرد: تعيش الفنانة المغربية الشابة جميلة حالة نجاح استثنائية منذ طرح أحدث أغنياتها “الغرام عياني” في أوّل تعاون لها مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. وتخطى الكليب الخاص بالأغنية الـ2 مليون مشاهدة بعد أسبوعين على إتاحة عرضه عبر قناة “روتانا” على موقع “يوتيوب”. أغنية “الغرام عياني” كلمات وألحان مهدي مزين توزيع ومكس وماستر طارق الحجيلي – مادارا. Advertisements تجدر الإشارة إلى أن جميلة انضمت مؤخرًا إلى نجوم شركة “روتانا” وذلك بعد تميّزها في العديد من الأعمال الغنائية التي تعاونت بها مع شركة “بلاتينوم ريكوردز” خلال السنوات الماضية. لمشاهدة كليب “الغرام عياني”:

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