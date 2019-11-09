“أمانة”.. جديد وليد الشامي – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح النجم العراقي وليد الشامي أغنية جديدة تحمل اسم “أمانة” بالتعاون مع رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه المستشار تركي آل الشيخ. الأغنية من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، ألحان وليد الشامي، توزيع EMRAH KARADUMAN ومكساج جاسم محمد. وحققت أغنية “أمانة” رواجًا واسعًا منذ طرحها عبر المتاجر الموسيقية، كما وتخطى الفيديو الرسمي الخاص بها المليون مشاهدة في فترة قصيرة جدًا. لمشاهدة فيديو أغنية “أمانة”:

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