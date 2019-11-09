شركة نمساوية تضع "هدف العمالقة" في ألمانيا‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - باتت الأندية الكبرى بالقارة الأوروبية مهددة بخسارة إحدى المواهب البارزة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي، المتمثلة في إيرلينج هالاند، مهاجم وهداف ريد بول سالزبورج النمساوي.

وجذب المهاجم النرويجي، البالغ من العمر 19 عاماً، أنظار عمالقة القارة العجوز، بفضل تألقه في دوري الأبطال، إذ سجل 7 أهداف خلال 4 جولات حتى الآن.

وارتبط اسم اللاعب الشاب بعدة أندية، أبرزها: يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

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رغم ذلك بات هؤلاء العمالقة مهددين بضياع صفقة الهداف النرويجي من بين أيديهم، وذلك بسبب شركة "ريد بول" النمساوية المالكة لنادي سالزبورج.

وتملك الشركة النمساوية عدة أندية أخرى، من بينها لايبزيج الألماني الذي أبدى مدربه جوليان ناجلسمان رغبته في ضم اللاعب، لمواصلة تطوره داخل ملاعب البوندسليجا.

وتخطط الشركة المالكة للإبقاء على هالاند بين صفوف أحد الفرق التابعة لها، مما يمهد طريق لايبزيج لضمه، وضياع الصفقة على كبار أوروبا.