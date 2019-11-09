رومان بولانسكي في قفص الاتهام قبل ساعات من عرض فيلمه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واجه المخرج البولندي الفرنسي رومان بولانسكي اتهاما جديدا باغتصاب فرنسية في عام 1975 بسويسرا، عندما كانت في الثامنة عشرة، قبل ساعات من بدء عرضه فيلمه الجديد بدور السينما.
ولا يزال رومان بولانسكي ملاحقا في الولايات المتحدة بتهمة ممارسة الجنس بطريقة غير قانونية مع قاصر في عام 1977 لكنه فر قبل صدور الحكم النهائي في حقه.
وقالت الفرنسية فالنتين مونييه لصحيفة "لو بارزيان" الفرنسية إنها لم تتقدم بشكوى عن هذا الفعل، لكنها أكدت أنها أرادت الكشف عن هذه القضية بسبب بدء عرض فيلم "جاكوز" (اتهم) الذي يتناول قضية دريفوس الشهيرة التي تقوم على خطأ قضائي.
وفي المقابل، قال إيرفيه تميم، محامي المخرج لصحيفة "لو بارزيان"، إن رومان بولانسكي يعترض بقوة على اتهامه بالاغتصاب، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات تعود إلى 45 عاما ولم تقدم إلى القضاء.
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