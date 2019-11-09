معضلة تجديد عقد مبابي تفتح طريقه إلى ريال مدريد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات مستقبل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، غامضا داخل ملعب "حديقة الأمراء"، في ظل وجود شكوك حول قدرة ناديه على إقناعه بالتوقيع على عقد جديد من أجل البقاء مع الفريق.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن النادي الباريسي يضع تجديد عقد مبابي على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، لكن هناك مشكلة تواجهه بشأن هذا الأمر.

وأفادت الصحيفة بأن نادي العاصمة الفرنسية لا يستطيع منح المهاجم الشاب، صاحب الـ20 عاما، راتبا مماثلا لما يتقاضاه زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي يحصل على 30 مليون يورو سنويا.

وقد تفتح هذه المعضلة الباب أمام نادي ريال مدريد الإسباني للتحرك صوب المهاجم الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لما أكدته الصحيفة.

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ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الريال، في جلب مواطنه إلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، حيث صرح مؤخرا بأن اللعب بقميص "الميرينجي" حلم مبابي منذ سنوات.

وقال زيدان، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي السابق للقاء إيبار، السبت، في الجولة الـ13 للدوري الإسباني: "ببساطة ما قلته إن مبابي لديه حلم بارتداء قميص الريال، قلتها، وسأقولها مجدداً".

وواصل: "سأقولها كثيراً وكما يحلو لي"، في إشارة لليوناردو، المدير الرياضي للنادي الفرنسي، الذي اتهم زيزو بالتأثير على اللاعب من خلال تصريحاته الثلاثاء الماضي.