نقولا الاسطا: “لبنان بدو نتفة حب”

بمناسبة الاوضاع التي يمر بها لبنان والحراك الشعبي الذي انطلق منذ 17 تشرين الاول الفائت ومستمر في مختلف المناطق اللبنانية حيث انتفض الشعب على الاوضاع المعيشية والمالية والاقتصادية وذلك بهدف تحسين البلد من الفساد والفاسدين، أطلق الفنان نقولا الاسطا أغنية وطنية بعنوان “نتفة حب” كلمات الشاعر نعمان الترس، الحان الاسطا نفسه، وتوزيع كمال صيقلي.

الأغنية دعت من خلال كلماتها الى الحب ونبذ الطائفية وتلاقي اللبنانيين على “نتفة حب”.

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وبالتزامن مع طرح الأغنية كتب “الاسطا” على حسابه على تويتر موضحاً أن “أغنية “نتفة حب” رسالته الى كل الاطراف في وطن الرسالة لبنان حزبية كانت طائفية أو مذهبية”.

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