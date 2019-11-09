نقولا الاسطا: “لبنان بدو نتفة حب”

Nov 09, 2019
بمناسبة الاوضاع التي يمر بها لبنان والحراك الشعبي الذي انطلق منذ 17 تشرين الاول الفائت ومستمر في مختلف المناطق اللبنانية حيث انتفض الشعب على الاوضاع المعيشية والمالية والاقتصادية وذلك بهدف تحسين البلد من الفساد والفاسدين، أطلق الفنان نقولا الاسطا أغنية وطنية بعنوان “نتفة حب” كلمات الشاعر نعمان الترس، الحان الاسطا نفسه، وتوزيع كمال صيقلي.
الأغنية دعت من خلال كلماتها الى الحب ونبذ الطائفية وتلاقي اللبنانيين على “نتفة حب”.
وبالتزامن مع طرح الأغنية كتب “الاسطا” على حسابه على تويتر موضحاً أن “أغنية “نتفة حب” رسالته الى كل الاطراف في وطن الرسالة لبنان حزبية كانت طائفية أو مذهبية”.
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