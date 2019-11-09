هنا الزاهد تثير أزمةً بسبب "خاتم زفافها".. وأحمد فهمي يدخل على الخط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة المصرية هنا الزاهد، أزمة جديدة، بسبب ظهورها من دون خاتم الزفاف للمرة الأولى، فى أحدث صورها التى نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"؛ إذ تساءل الجمهور عن سر عدم ظهورها من دونه.

فى هذا السياق، علّق أحد متابعي هنا الزاهد على إحدى صورها، قائلاً :"مش لبسة خاتم"؛ ما أثار استغراب جمهورها ومتابعيها، ولم تخرج هنا للرد على المتابعين.

وسرعان ما ظهر زوجها الفنان أحمد فهمي، عبر التعليقات مداعبًا لها بقوله :"ماشي يا جامدة"، المفاجأة هي الأزمة الكبيرة التى بدأت بين جمهور هنا الزاهد، وزوجها الفنان أحمد فهمي عبر التعليقات، بعد أن داعب زوجته، ليقول له أحد المتابعين :"بتضحك وصحبك لسة ميت"، وكان يقصد الفنان المصري هيثم أحمد زكي، الذى توفي منذ يومين.

وصدم الفنان المصري جمهوره بعد تعديه على المتابع بألفاظ خارجة؛ ما دفع المتابع لحذف التعليق سريعًا، ليطالب الجمهور من فهمي عدم الهجوم على الجمهور بهذه الألفاظ للحفاظ على مكانته كفنان.

وقال أحد المتابعين لزوج هنا الزاهد :"يعم أحمد الناس أقسم بالله عايزه تستفزك بس مش أكتر سيبهم وخلاص وكبر دماغك منهم".

ويعد أحمد فهمي، من أكثر الفنانين إثارة للجدل، بسبب الرد الدائم على المتابعين عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ لم يترك أي متابع يهاجمه دون الرد عليه بأسلوبه وطريقته المفاجئة.

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كانت آخر أزمات فهمي السابقة، بعدما نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصيّ على فيسبوك لأحد الأشخاص والذي كان يملك قناة على "يوتيوب"، ويشرح حالة هنا الزاهد، وتفاصيل غير مُعلنة عن إصابتها بفيروس خطير.

وعلّق فهمي على الفيديو قائلًا: "اتفضلو يا جماعة.. شوفوا إحنا عايشين في وسط إيه، فيديو استثمار مرض.. وكل المعلومات غلط ولا غيرت مواعيد الفرح ولا هي عندها فيروس ولا أي كلام من دا".

وتابع: "حسبي الله ونعم الوكيل أنا مش بديلة قيمة يا جماعة أنا بوريكو بس.. هل دي نوعية المفروض إني أحترمها زي ما بتتطلبوا مننا كفنانين؟!!".

واختتم: "إحنا متبهدلين في المستشفيات ودا بياكل على قفانا عيش بالكذب.. لسة عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟".

ومرت هنا الزاهد منذ زواجها في سبتمبر الماضي، بالعديد من الأحداث التي جعلت الجميع يوقن بأن الحسد أصابها بعد هذه الزيجة؛ إذ مرضت في شهر العسل ودخلت المستشفى لمدة 5 أيام برفقة زوجها أحمد فهمي، وبعد عودتها بأيام تلقت خبرًا صادمًا بوفاة الفنان طلعت زكريا، وهو طليق والدتها الذي عاشت معه طفولتها لمدة 13 عامًا.