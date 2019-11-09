نجوم الفن في عزاء والد أكرم حسني...ووالدته مُنهارة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توافد العديد من نجوم الفن على دار مناسبات مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، لتأدية واجب العزاء في حسني عبدالرحيم، والد الفنان المصري أكرم حسني، الذي رحل عن عالمنا مساء الخميس.

وحرص عددٌ كبيرٌ من النجوم والأصدقاء المقربين على مؤازرة أكرم حسني، والوقوف إلى جواره في تلقي العزاء، وكان من بينهم الفنان أحمد فهمي والملحن حميد الشاعري.

وشهد سرادق العزاء تواجد العديد من النجوم بينهم أحمد حلمي، وهاني رمزي، ومحمد الشرنوبي، وأشرف زكي، وعزيز الشافعي، وأروى جودة، وأحمد فهمي، وخالد سرحان، وأحمد جمال.

كما حضر النجموم؛ آيتن عامر، وعمرو سعد في أول ظهورٍ له بعد انفصاله عن زوجته، وأمير طعيمة وأيمن بهجت قمر، إضافةً إلى نجوم مسرح مصر علي ربيع، وكريم عفيفي، ومحمد أنور.

وحضر إلى العزاء أيضًا عمرو يوسف، ومحمد محيي، وأحمد صلاح حسني، وباسم سمر، وأحمد السعدني، ومحمد نور، ورنا سماحة، وكريم السبكي، ونهال عنبر، وتامر حبيب.

وأعلن حسني، عن وفاة والده الخميس، في تغريدةٍ له عبر تويتر، وكتب فيها: "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب، وجاري تحديد ميعاد ومكان العزاء دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

وبعدها أعلن تغيير المسجد الذي سيشيع منه الجثمان وكشف عن موعد تلقي العزاء فكتب في تغريدة أخرى: "صلاة الجنازة في مسجد طلعت مصطفى في المرحلة الرابعة في الرحاب بعد صلاة الجمعة والعزاء في مسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس، عقب صلاة المغرب غدًا الجمعة إن شاء الله دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

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وحرص عددٌ من النجوم على كتابة تغريدات التعازي للفنان أكرم حسني، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بينهم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والفنانان؛ محمد هنيدي، ومحمد حماقي، والملحن عزيز الشافعي وغيرهم.

وشُيع جثمان والد حسني من مسجد طلعت مصطفى بالرحاب، وحضر الجنازة عدد من الفنانين منهم هشام ماجد وشيكو وأحمد فهمي وأحمد أمين، كما ظهرت والدة أكرم حسني في الصور وهي في حالة انهيار لحظة تشييع الجنازة.

ورحل والد أكرم حسني وهو الكابتن حسني عبد الرحيم، لاعب نادي الزمالك في فترة الستينيات، ظهر الخميس 7 نوفمبر، وسط حالة من الحزن خيمت على منزل العائلة.

يُذكر أنَّ آخر أعمال أكرم حسني كان من خلال مسلسل "الوصية"، وتم عرضه في رمضان 2018.