فيديو الـ"توك توك" يضعُ هيثم أحمد زكي ونقيب الممثلين بواجهة مواقع التواصل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اضطرّ الفنان المصري أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لركوب "توك توك" في طريقه إلى مشرحة زينهم من أجل إنهاء إجراءات استلام جثمان مواطنه الفنان هيثم أحمد زكي بعدما تعثّر خروجه لعدم وجود أقارب من الدرجة الأولى لاستلامه.

وتصدّر مقطع الفيديو اهتمام وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي له والذي يظهر نقيب المهن التمثيلية خلال توقيف لـ"توك توك" وهو من المواصلات السريعة في مصر والتي يلجأ إليها الكثيرون لاستطاعته الدخول إلى الشوارع الضيقة.

وقام أشرف زكي بترك سيارته الخاصة في شارع رئيسي ولجأ لسائق "توك توك" كي يستطيع الذهاب من مشرحة زينهم إلى أحد مكاتب الصحة القريبة من منطقة السيدة زينب بوسط القاهرة لإنهاء إجراءات استخراج تصريح الدفن.

وكان جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي وصل إلى مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين في القاهرة قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مدافن العائلة بمدينة أكتوبر، وسط حراسة أمنية مشددة، بعد تأخيره عن الموعد المحدد لتشييعه بسبب صعوبات في استخراج تصريح دفنه.

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وقال الفنان أشرف زكي إن المحامي العام في مصر وافق على قرار باستلامه للجثمان ودفنه، على أن يتم التواصل لمعرفة أسباب الوفاة.

ورحل هيثم أحمد زكي عن دنيانا في ساعة مبكرة من صباح الخميس، بعدما تلقّت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبته يفيد بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبيّن وفاة الفنان المصري.

وحضر من نجوم الفن إلى مراسم تشييع جثمان هيثم أحمد زكي، كلٌّ من أشرف زكي وزينة ووفاء عامر وإنجي وجدان وأمينة خليل وباسم سمرة ودينا الشربيني وآيتن عامر ودلال عبدالعزيز وبسمة ونهال عنبر ومنى عبدالغني ومحمد هنيدي ومحمد فراج وطارق عبدالعزيز وناهد السباعي، وغيرهم من الفنانين.

يُذكر أن هيثم أحمد زكي، من الفنانين الشباب الذين برزوا على الساحة خلال العامين الماضيين من خلال مشاركته في مسلسل "كلبش 2" ومسلسل "علامة استفهام" الذي يُعد آخر أعماله وعُرض في رمضان الماضي.