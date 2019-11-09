طارق الشناوي يؤكد أن مهرجان القاهرة السينمائي هو العنوان الرسمي لمصر

أقيم المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، التي تحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وأعرب الناقد الفني طارق الشناوي، عن سعادته بحضور المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي، مشيراً إلي إنه من ضمن اللجنة العليا للمهرجان للمشاركة في جميع تفاصيل وإعداد المهرجان.

وأعرب الشناوي، عن سعادته بهذه الدورة لأنها تحمل أسم الراحل يوسف شريف رزق الله، قائلاً: أن يوسف شريف رزق الله قيمة وقامة كبيرة وكلنا ندين بالفضل لهذا الرجل.

وقال الشناوي، أن الدولة شعرت بقيمة المهرجان وأصبح في تقدم من ناحية الميزانية والدعم الدائم له، فمهرجان القاهرة السينمائي هو العنوان الرسمي لمصر.

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يذكر أن المهرجان يعرض خلال الدورة 41، 150 فيلما، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلما ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضا على عدد من الأفلام العالمية الكبرى ستكون مفاجأة الدورة 41، وخلال الفترة من 21 الى 26 يقيم المهرجان النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، بالإضافة إلى حضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار.

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