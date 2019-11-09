نجوم يؤكدون أن السينما نجحت في نقل الأدب العربي إلى العالمية

أكد نجوم ومبدعون أن السينما نقلت الأدب العربي إلى العالمية، ووسّعت من قاعدة القراء، وفتحت للكتاب آفاقاً جديدة، مشيرين إلى أهمية التعاون بين الأدباء والفنانين للارتقاء بواقع السينما والأدب العربي معاً، وإثراء المحتوى على مختلف المستويات.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «الكتب وصناعة السينما»، استضافها معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ38، أول من أمس، بمشاركة كل من النجمة المصرية ليلى علوي، والفنان السوري عابد فهد، والروائي المصري أحمد مراد، والمنتج اللبناني صادق الصباح.

وتوقف المشاركون في الجلسة التي أدارتها الإعلامية السورية زينة اليازجي، عند أبرز الأعمال الدرامية والسينمائية المقتبسة من الكتب، وعن العلاقة بين الموروث الأدبي والفن، وقدّموا خلاصة تجاربهم في الأعمال التي شاركوا فيها أو صنعوها، وكانت قائمة على أعمال أدبية عربية وعالمية.

اقرا ايضاً:

ورش عمل أميركية للمنتجين في "أيام القاهرة لصناعة السينما"

Advertisements

ووجّه الضيوف الأربعة تحيّةً إلى الشارقة، على اهتمامها بالكتاب العربي، وحرصها دائماً على تنظيم فعاليات استثنائية، معنيّة بالثقافة ونهضتها، مثل معرض الشارقة الدولي للكتاب. وشكر المبدعون الأربعة، الشارقة على إتاحة الفرصة للقائهم بالناس عن قرب، والحديث معهم عن الفن والأدب.

قد يهمك ايضاً:

اختيار السينما المكسيكية كضيف شرف الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي

التفاصيل الكاملة للأفلام السينمائية المقرر عرضها خلال البانوراما