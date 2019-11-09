كارول سماحة تُطلق النشيط الوطني اللبناني بحلة جديدة

أطلقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة النشيد الوطني بحلة جديدة معطية للمرأة حقها، وغنت كارول سماحة النشيد الوطني اللبناني بحلته الجديدة، دعماً منها لمشاركة المرأة في الساحات، حيث أكد الملحن والموزع الموسيقي اللبناني جان ماري الرياشي في حديث صحفي بعد إعلانه توزيع النشيد: "أنّ الموضوع هنا ليس إعادة توزيعه، وإنما أريد لأولادي أن يحفظوا النشيد بنسخته المعروفة".

ونشرت سماحة مقطع فيديو للنشيد الجديد على "تويتر"، وأرفقته بالقول: تحية من القلب للمرأة اللبنانية الشجاعة والمقاومة. وأضافت: النشيد الوطني اللبناني بحلة نسائية جديدة: "سهلنا والجبل منبت للنساء والرجال".

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يذكر أن جريدة "النهار" اللبنانية كانت قد طرحت في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت بمبادرة "نهاركِ" بإصدارها الخاص أن تضاف كلمة "نساء" إلى جملة "منبت للنساء والرجال" في النشيد الوطني اللبناني.

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