شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يبدأ تسجيل أغانى ألبومه الجديد.. تعرف على صناعه والان مع تفاصيل الخبر
وانتهى تامر حسنى حاليا من تصوير كليب أغنية "لولاك حبيبى" على طريقة الفيديو كليب، الذى يقدم من خلالها المخرج أحمد المصرى نجل الفنان ماجد المصرى، ومن المتوقع ان يطرحها خلال الايام المقبلة عقب الانتهاء من أعمال المونتاج والجرافيكس.
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