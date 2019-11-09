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تامر حسنى يبدأ تسجيل أغانى ألبومه الجديد.. تعرف على صناعه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي النجم تامر حسنى من تسجيل عدد من أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال عام 2020 ، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين المتميزين، منهم عزيز الشافعى، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، أحمد حسن راؤول، رمضان محمد، حسام سعيد، تامر على، محمود أنور، أحمد زعيم، محمد يحيى، محمد جمال، إسلام زكى، ومن الموزعين فهد وتوما ووسام عبد المنعم وعادل حقى وجلال الحمداوى ويحيى يوسف ورامي سمير وعلي فتح الله وإلهامى دهيمة.

 

وفى سياق آخر، ينتظر حسنى عرض فيلمه "الفلوس" المقرر طرحه بدور العرض يوم 3 يناير المقبل، ويشارك فى بطولته تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.

 

وانتهى تامر حسنى حاليا من تصوير كليب أغنية "لولاك حبيبى" على طريقة الفيديو كليب، الذى يقدم من خلالها المخرج أحمد المصرى نجل الفنان ماجد المصرى، ومن المتوقع ان يطرحها خلال الايام المقبلة عقب الانتهاء من أعمال المونتاج والجرافيكس.

 

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