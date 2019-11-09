"ينتمي لمدرسة اَل باتشينو وليس وسيما ويمتلك موهبة غريبة".. حكايات إياد نصار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

يحتفل الفنان إياد نصار، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ48، إذ إنه من مواليد 9 نوفمبر 1971، ولد إياد في السعودية، ويحمل الجنسية الأردنية، ودرس الفن التشكيلي.

بدأ العمل في منتصف التسعينيات في الأردن، وكان لقاؤه الأول بالمصريين من خلال مسلسل صرخة أنثى "2007"، واقتحم السينما المصرية عام 2009 من خلال فيلمي حفل زفاف، وأدرينالين، ومثل مسلسل الجماعة عام 2010 انطلاقته القوية في مصر.

ومن أبرز أعماله: "أريد رجلا، حارة اليهود، موجة حارة، يوم للستات، جواب اعتقال، الممر، هذا المساء، أفراح القبة، ساعة ونص، المواطن أكس"

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز تصريحات وحكايات إياد نصار..

- قال إن عيبه الأكثر تأثيرا عليه هو التسرع.

- قال إن وصوله للبطولة في مصر لم يكن سهلا.

- جزم بأنه لو استمر في الأردن ما حقق الشهرة التي حققها الآن.

-كشف عن أنه يستطيع تفسير الأحلام إلى حد ما.

- أشار إلى أنه يتمنى تجسيد شخصية ابن رشد.

- أكد أن منى زكي تخرج أفضل ما بدخله ممثلا حين يقف أمامها.

- أكد أنه يرى أنه متقن اللهجة المصرية بدرجة 10 من 10.

- قال إن الرجل خائن بطبعه.

- أشار إلى أنه إذا كان سيلتقى 3 على العشاء سيكونوا المخرج مارتن سكورسيزي ودانيال دي لويس ومديحة كامل.

- أوضح أن أكثر ما يضاقه في النقد الموجه له "الشتيمة" خصوصا المرتبط بـ"ليه مش بتتكلم أردني".

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- يرى أنه من نفس مدرسة آل باتشينو.

- لا يعتبر نفسه وسيما.

- رد على الأزمة التي أثيرت بعد تصريحه عن الفرق بين الزوجتين المصرية والأردنية، قائلا: "أنا تكلمت عن تجربتي، أنا لم أتزوج كل الأردنيات، وأمي أردنية، وحين سألت السؤال في المطلق، قلت إن الامر ليس متعقلا بالجنسية".

- كشف عن أن علاقته بزوجته الحالية شيماء الليثي بدأت بعد مسلسل "الوديعة والذئاب" عام 2009، إذ كانت مهندسة الديكور للعمل، ونشأت بينهما صداقة، ثم تحولت فجأة لحب، مشيرا إلى أنه بدأ يمرر لها الأمر بـ"هزار" حتى سألته ذات مرة، فصراحها بحبه، واستمر الأمر سنتين حتى تزوجا.

- - قال إياد، إن لديه 3 أبناء في أعمار مختلفة ويصعب التواصل معهم جميعا في وقت واحد، بسبب اختلاف تفكيرهم، فيتحدث مع كل طفل فيهم بطريقة تناسب تفكيره، وهم إيثار" عمرها 14 عامًا، وآدم 11 عامًا من زوجته الأولى، ونوح 4 أعوام، من زوجته الثانية.

- لفت إلى أن أبنائه يخافون من والدتهم ويعملون لها حساب أكثر منه، ووصف نفسه بأنه: "أب هلس".

- كشف إياد نصار أنه يمتلك موهبة غريبة غير التمثيل، وهي تقليد أصوات الحيوانات أو تقليد أصوات عزف.

- حكى إياد نصار، موقف جمعه بزوجته وكشف عن رد فعلها في التعامل مع معجباته، قائلا: "لحد دلوقتي ماسكة نفسها".

- قال إن في أحد المرات طلبت معجبة أن تتصور معه وطلبت من زوجته أن تصورهم، لترد: "لا بقى أنا مش شغالة عندكم".

- وكشف عن عمله قبل التمثيل، قائلا "اشتغلت أكتر من سنة مدرس دراما، بعلم الأطفال التمثيل، ورغم إن كنت حاببها كانت دماغي غير مهيئة لفكرة الوظيفة، إلى أن قررت أن أقدم استقالتي".