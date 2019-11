أبرزها System Crasher وPain and Glory.. إليكم عروض اليوم الرابع في بانوراما الفيلم الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

يقام، اليوم السبت، اليوم الرابع ضمن فعاليات الدورة الـ12 من بانوراما الفيلم الأوروبي، في سينما الزمالك وسينما زاوية.

يعرض في الساعة العاشرة والنصف صباحا، فيلما The Bears' Famous Invasion of Sicily في سينما الزمالك مترجم بالعربية، وA Stork's Journey في سينما الزمالك مترجم بالعربية.

تُعرض في الساعة الواحدة ظهرًا أفلام "The Cordillera of Dreams" بسينما زاوية مترجم بالإنجليزية، و"The Men's Room" مترجم بالإنجليزية في سينما الزمالك، و"Varda by Agnès" مترجم بالإنجليزية في سينما زاوية.

وفي الساعة الرابعة مساءً، يُعرض فيلم Diego Maradona مترجم بالعربية في سينما الزمالك، وفيلم The Disappearance of My Mother، مترجم بالعربية بسينما زاوية، وفيلم Zero Impunity مترجم بالإنجليزية في سينما زاوية.

وفي الساعة السابعة مساءً، يعرض فيلم Pain and Glory، مترجم بالإنجليزية بسينما زاوية، وفيلم The Most Beautiful Couple مترجم بالإنجليزية بسينما زاوية، وفيلم The Traitor مترجم بالإنجليزية في سينما زاوية.

وفي الساعة العاشرة مساءً، يُعرض فيلم Deerskin مترجم بالإنجليزية في سينما الزمالك، وفيل System Crasher في سينما زاوية مترجم بالعربية.