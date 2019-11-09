تراند اليوم : تمنى مقابلة والده وفنان آخر متوفي .. أغرب ما قاله هيثم أحمد زكي عن الموت قبل وفاته بـ15 يوما...

كشف منتج وفنان مصري شهير تفاصيل أغرب حوار دار بينه وبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكي قبيل وفاته بـ15 يوما.

وقال المنتج محمد محمود عبد العزيز (نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز) في تدوينة عبر حسابه بـ"انستجرام" : "غلبان و محترم و حياته صعبه من طفولته و استحمل كتير و اتوجع كتير، عمره ما نادانى غير ب(اخويا) و عمرى ما ناديته غير ب(اخويا)، لما كنا نتقابل او نتكلم كنا بنرغى بالساعات و ياما اتكلمنا على ابويا و على ابوه و كنا بنقول عمرنا ما هنكون ربعهم، انا مش عارف انا بقول ايه... اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله".

وأضاف: "اخر مره و احنا بنتكلم من ١٥ يوم كنا بنفكر هل لما نموت هنقابل ابوك و ابويا؟ و لما نقابلهم هانقولهم ايه و هايقولولنا ايه؟ سبقتنى و روحتلهم...

السلام امانه لحد ما اجيلكوا يا اخويا".

