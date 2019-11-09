تراند اليوم : ماذا فعلت خطيبة هيثم أحمد زكي بعد 24 ساعة فقط من وفاته؟

كشفت الفنانة ناهد السباعي عما فعلته "إنجي سلامة" - خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي - عقب 24 ساعة فقط من وفاته.

وقالت "ناهد" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : "فيه 2 خاتمة دلوقت .. واحدة في بيت خطيبته .. واحدة عند صاحبه في البيت وهندعي كلنا في نفس الوقت بعد الخاتمة".

وتابعت: "اللي يقدر يقرأ جزء يكتبلي رقم الجزء وكلمة تم وجزاكم الله خيرا".

وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 سنة بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدمية نتيجة تناوله لبعض المكملات الغذائية الخاصة بكمال الأجسام.

