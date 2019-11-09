حسين الجسمي يطلق "خطير"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 نوفمبر 2019 10:40 صباحاً - أطلق الفنان حسين الجسمي، أحدث أعماله الغنائية الجديدة بعنوان "خطير" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".



الأغنية من ألحان الجسمي وغنائه ومن أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، وتوزيع وميكساج وماستر حسام كامل.







من ناحية أخرى نعى حسين الجسمي بالأمس الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي الذي رحل عن عمر 35 عاماً، بعد تعرّضه لهبوط حاد في الدورة الدموي، عبر تغريدة على "تويتر" كتب فيها "الله يرحمك ويغفر لك ويرحم والديك ويغفر لهم".



وكان حسين الجسمي قد شارك في أواخر الشهر الماضي في حفل تكريم الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد التي احتضنها مسرح الفنان أبو بكر سالم في العاصمة الرياض في إطار فعاليات "موسم الرياض"، في ليلة استثنائية شارك فيها أيضاً محمد عبده وأصالة وعبادي الجوهر. لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365 ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"

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