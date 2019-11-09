كشفت إنجي سلامة، خطيبة الممثل المصري الراحل، هيثم أحمد زكي، اليوم الجمعة، عن مضمون المكالمة الأخيرة التي دارت بينهما ليلة وفاته. وقالت سلامة في منشور لها عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، إن آخر شيء قاله لها على التليفون هو “لا إله إلا الله وأستغفر الله”، كما طلب منها أن تقول “الحمد لله متشيلنيش همك”.
كما كشفت خطيبة هيثم أحمد زكي، أنها تقوم بعمل صدقة جارية له، موضحة أنها تجمع تبرعات من أجل حفر بئر مياه ومحطة تحلية مياه في مسقط رأسه محافظة المنيا المصرية.facebook
كانت هذه تفاصيل خبر آخر مكالمة بين هيثم أحمد زكي وخطيبته في ليلة وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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