آخر مكالمة بين هيثم أحمد زكي وخطيبته في ليلة وفاته

كشفت إنجي سلامة، خطيبة الممثل المصري الراحل، هيثم أحمد زكي، اليوم الجمعة، عن مضمون المكالمة الأخيرة التي دارت بينهما ليلة وفاته. وقالت سلامة في منشور لها عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، إن آخر شيء قاله لها على التليفون هو “لا إله إلا الله وأستغفر الله”، كما طلب منها أن تقول “الحمد لله متشيلنيش همك”.

كما كشفت خطيبة هيثم أحمد زكي، أنها تقوم بعمل صدقة جارية له، موضحة أنها تجمع تبرعات من أجل حفر بئر مياه ومحطة تحلية مياه في مسقط رأسه محافظة المنيا المصرية.

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