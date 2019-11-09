من هو الوريث الوحيد لنجل الفنان “أحمد زكي” بعد انقطاع نسله؟

أكدت الفنانة المصرية “شهيرة” أنه بعد انفصال هالة فؤاد عن الفنان الراحل أحمد زكي تزوجت من الخبير السياحى عز الدين بركات. وأضافت شهيرة “أنجبت سنة 1990 ابنها الثانى رامي، لتتوفى بعدها فى 10 مايو سنة 1993، تاركة هيثم في سن التاسعة ورامي في سن ثلاث سنوات”.

وأشارت شهيرة في تصريحاتٍ لها أن رامي يعد الوريث الوحيد للراحل الفنان هيثم أحمد زكي ، موضحة أنه يعيش طوال حياته في لندن مع والده – على حد علمها -. وشيع الآلاف من المصريين أمس جنازة الفنان هيثم أحمد زكي نجل الممثل المصري الراحل أحمد زكي، وذلك بعدما توفي فجأة أمس الأول، داخل منزله بالقاهرة.