فيديو: خالد عبد الرحمن يخوض تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج “سفاري”

كشف الفنان خالد عبدالرحمن أنه يجهز لتقديم برنامج تلفزيوني جديد، سيظهر به على الشاشة خلال الفترة المقبلة.
وقال «عبدالرحمن» خلال حديثه لبرنامج صباح السعودية، إن البرنامج يدور حول «السفاري» من خلال رحلة يقوم فيها بقيادة سيارة ويقطع خلالها مسافة تتجاوز الـ 15 ألف كيلو متر، وهي عبارة عن رحلة استكشافية تمزج بين الصيد والسياحة ورؤية المعالم الأثرية واكتشاف نوعية جديدة من الأعشاب الطبيعية. وأوضح أن الرحلة ستنطلق من الرياض، وهي مكونة من فريق عمل لا يتجاوز الـ 5 أشخاص، وسنقوم بتصوير أكثر من 20 حلقة لتغطية جميع فقرات البرنامج من صيد وسياحة واكتشاف الأماكن الأثرية والتاريخية.
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