بالصور.. أوبريت الليلة الكبيرة يشعل احتفالية "إيزي سبورتس" بالمولد النبوي

فى بادرة هى الأولى من نوعها للنوادي الرياضية، أقام نادي إيزى سبورتس الرياضى بالمقطم احتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف لإحياء التراث الثقافي والفني للموالد، باستضافة عروض فنية متنوعة.
استضاف النادي العروض المحببة للجماهير فى الموالد، أبرزها التنورة والحاوي وشمشون الجبار والعرائس، بالإضافة إلى أوبريت الليلة الكبيرة بعرائس الماريونيت على مسرح النادي والذى تفاعل معه الجمهور وخاصة الأطفال، ليعيد إلى الأذهانذكريات أوبريت "الليلة الكبيرة" على مسرح العرائس الذى أبدع فى كتابة أغانية الشاعر الراحل صلاح جاهين.
من جانبه قال المهندس محمد العبد رئيس مجلس إدارة نادي إيزي سبورتس: إن هذه المبادرة الجديدة لاستضافة عروض الموالد الذى يشاهدها الجمهور فى المناطق الشعبية ونقلها إلى النوادي الاجتماعية، هي خطوة جديدة لإحياءالتراث الفني والثقافى، ولا سيما أن دور النوادي ليس الرياضة فقط وإنما تعريف الاجيال المقبلة بالشخصية والحضارة والتراث المصري الحافل بالفنون العظيمة، وكذا نعمل على إقامة احتفالات تعبر عن كل مناسبة مصرية أصيلة، وقد عبرنا عن المولد بالشكل المعتاد في كل العروض التى يراها الجمهور فى الموالد، وقمنا بنقل المشهد كاملا إلى الأجيال الصغيرة والأطفال، وقد استغرق الأمر وقتا كبيرا، حتى تم تنفيده وقمنا بالتجول فى مناطق مختلفة لاستئجار النياشين والمراجيح التى هى من رموز الاحتفال بالمولد.
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