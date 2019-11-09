سفيرا مصر والإمارات بالسعودية في ضيافة "الملك لير" بموسم الرياض

حرص السفير المصري بالرياض أحمد فاروق ونظيره الإماراتي شخبوط آل نهيان وعدد من السفراء والأمراء حضور العرض المسرحي الكبير "الملك لير" بطولة النجم القدير يحيي الفخراني، إخراج تامر كرم الحاصل مؤخرا علي جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج. إخراج تامر كرم الحاصل مؤخرا علي جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج. ويشار إلى أن تقدم "الملك لير" بموسم الرياض وسط نجاح جماهيري كبير بعد نجاحها الكبير في رؤيتها الجديدة، رغم إنها قدمت منذ سنوات علي مسرح الدولة ولكنها عادت في رؤية جديدة للمخرج تامر كرم وبممثلين جدد وحققت نجاحاً باهراً، إنتاج مجموعة كايرو شو. نجاح جماهيري كبير بعد نجاحها الكبير في رؤيتها الجديدة، رغم إنها قدمت منذ سنوات علي مسرح الدولة ولكنها عادت في رؤية جديدة للمخرج تامر كرم وبممثلين جدد وحققت نجاحاً باهراً، إنتاج مجموعة كايرو شو.

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