ميرنا وليد - بيروت - لمعت الممثلة اللبنانية ​باميلا الكيك​ في أدوارها السينمائية في الفترة الأخيرة إذ بعد أدائها دور التوحد في فيلم "​بالصدفة​"، تقدّم حالياً فيلماً ثانياً بعنوان "يربوا بعزكن" الى جانب الممثلين ​عمار شلق​ وغبريال يمين و​شادي حداد​ و​رولا بقسماتي​ و​رامي عطالله​.

وأكدّت باميلا الكيك في حديث خاص لموقع "الفن" أنها تحرص على الكد والتعب من أجل الحصول على نتيجة ترضي الجمهور.

ولفتت الكيك الإنتباه الى أنه يجب التفرقة بين الدخلاء على عالم الفن والتمثيل وبين أهل المهنة المحترفين.

وأشارت الى أنها أثبتت أنها لا تبالي بالظهور من ​دون مكياج​ أمام الكاميرا.

وتستعدّ باميلا لإطلاق فيلمها الثالث في السينما الى جانب الفنان اللبناني ​زياد برجي​ بعنوان "يوم إيه ويوم لأ"، وتحدثت في هذا الفيديو المرفق عن تفاصيل قصة العمل وغيرها من المواضيع.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- باميلا الكيك: لا يجب معايرتنا بالدخلاء على المهنة..وأنا من معجبات زياد برجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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