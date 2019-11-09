10 أخطاء تجنبيها خلال رحلة إختيار فستان الزفاف

ميرنا وليد - بيروت - التسوق للعثور على ​فستان الزفاف​ ليس أمراً سهلاً، ولكن العرائس يرتكبن أخطاء شائعة تعيق عملية العثور على فستان مثالي. بعض الأخطاء بسيط، في حين أن البعض الآخر منها قد يكون ضاراً بشكل لا يصدق.

ونورد لك 10 أخطاء عليكِ تجنبها خلال رحلة إختيار فستان الزفاف:

التسوق بعد فوات الأوان - أو في وقت مبكر جداً

يجب أن تبدأ العروس في التسوق قبل 10 أشهر من تاريخ زفافها، وأن تحدد كل طلباتها بشأن فستان الزفاف قبل مدة أقصاها 6 أو 7 أشهر من حفل الزفاف.

كما يجب أن تتجنب العروس التسوق في وقت مبكر جداً حتى لا تندم على اختيارها بسبب طرح مجموعات جديدة من ​فساتين الزفاف​ لاحقاً قد تكون أكثر جمالاً.

إصطحاب الكثير من الناس معك

اصطحاب الكثير من الناس معك لإختيار فستان الزفاف هو أمر خاطئ، فصوت واحد سلبي يرافقك كفيل بتدمير اللحظة الجميلة خلال اختيار فستان الزفاف، لذا لا بد أن تختاري شخصاً تثقين به وبذوقه وبمحبته الصادقة لكِ لكي يرافقك في مهمة اختيار فستان الزفاف، وليس من المعيب أن تعتمدي فقط على نفسك في الاختيار، وإذا شعرتِ بأنك غير قادرة على ذلك يمكنك الاستعانة بستايليست.

أن لا تسمعي صوت نفسك قبل أي صوت آخر

لا بد أن تشعري أنك مرتاحة وسعيدة بالفستان قبل أن تأخذي رأي أي شخص آخر ويشتت تفكيرك واحساسك.

أن تكوني غير واقعية بشأن ميزانية الإنفاق على الفستان

حين تتوجهين لاختيار فستان الزفاف يجب أن تبقي في بالك ميزانية الانفاق المحددة التي وضعتها للفستان. ولا تنسي أن الميزانية المحددة تشمل النفقات الاخرى في التعديلات على الفستان وتنظيفه قبل إعادته بعد الإيجار.

عدم مراعاة مستجدات وزنك

إذا قررت إنقاص وزنك أو نحت جسمك أو في حال حدوث أي تغيير يطرأ على جسمك، لذلك شراء فستان الزفاف يجب أن يتم على أساس المقاييس النهائية لجسمك.

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أن تحددي في خيالك الفستان الذي تريدينه وأيضاً أن لا تضعي الخطوط الأساسية لتصميم الفستان

لا يجب أن تضعي صورة معينة وواضحة لفستان الزفاف الذي تريدينه في ذهنك، حتى لا تُصدمين في حال لم تجدِ التصميم المعين في الأماكن التي تتسوقين منها. من ناحية أخرى يجب أن تضعي الخطوط الأساسية لإختيار الفستان في ذهنك من ناحية مثلاً شكل الكتف أو شكل التنورة وغيرها من الامور.

عدم الرد على الأسئلة الأساسية

يجب أن تضعي العديد من الاسئلة وأن تجاوبي عليها قبل أن تتوجهي لإختيار الفستان، سواء عن شكل الفستان الذي يناسب قوامكِ، وما هو الفستان المناسب للمكان الذي يُقام فيه الزفاي، وما هو الفستان الذي يريحكِ أكثر، وفي أي موسم سيُقام حفل الزفاف وغيرها من الأسئلة التي تحدد الأجوبة عليها الكثير من الخطوط الاساسية للفستان.

التوجه نحو تصميم فستان خاص بك

في حال ليس لديك الصبر على الانتظار لكي تري فستان زفافك بصورته النهائية، لا تتوجهي إلى مصمم لتصميم فستان خاص بك، فهذا لن يكون الخيار المناسب.

ولا تعتقدي أن تصميم فستان خاص بك أمر سهل، بل يلزمه زيارات عديدة للمصمم، واختيارات واسعة ومتعددة للقماشات والتصميم وغيرها من الأمور الدقيقة.

عدا عن أنه في حال إخترتِ تصميم فستان خاص بك، سيكون عليك أن تنتظري لوقت قريب جداً من زفافك كي تري الفستان بصورته النهائية.

شراء الأكسسوارات مع الفستان

لا تشتري كل الأمور مع بعضها، فحين تجربين فستان الزفاف سيجعلونك تجربين معه الحذاء والاكسسوارات، والتي تشمل أكسسوارات الشعر لتحصلي على إطلالة العروس، لكن قد لا تكون هذه الأكسسوارات ملائمة، بل انتظري حتى تختاري الأفضل في وقت لاحق.

في مكان إختيار فستان الزفاف سيريدون بيعك كل التفاصيل الأخرى ليستفيدوا تجارياً.

تجريب الكثير من الفساتين

إن تجريب الكثير من فساتين الزفاف قد يجعل الإختيار أصعب، كما أنه سينسيك الخطوط العريضة التي وضعتها في البداية لفستان أحلامك، ما يؤدي في النهاية إلى طلب التعديل على الفستان ليلائم الخطوط الأساسية التي وضعتها، وقد لا ينجح الامر.