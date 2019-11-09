خاص الفن- ريم الشريف تشارك في رقص النجوم قريباخاص الفن- رهف عبد الله تكشف عن أحدث أعمالهاخاص الفن-...

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 من مصادر خاصة ان الفنانة اللبنانية ​ريم الشريف​ ستشارك هذا الموسم في برنامج dancing with the stars حيث تقوم حاليا بالتداريب الخاصة للبرنامج الذي كان من المفترض ان ينطلق قريبا جدا الا ان تم تأجيله لاسابيع قليلة بسبب الاوضاع الراهنة.

وعلى صعيد آخر كانت قد اصدرت ريم الشريف اغنية صدمني بشي وهي اغنية رومنسية تحمل الطابع الدرامي بامتياز، وقد نجحت ريم باختيار الاغنية من خلال موضوعها المفيد واللافت للمستمع و هي كلمات علي المولى الذي يقدم لنا في كل اغنية موضوعا واقعيا نشعر به بالحقيقة وتقول: "بعرف كل شي عنك انت قصة قريتا حلوة بس قريتا وفيك تقول حفظتك كل شي منزهق منو ، صدمني بشي ما تكون هالأد واضح نفس الحكي نفس المطارح بكرا معك متل مبارح". وهي من الحان جمال ياسين.