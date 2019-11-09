خاص الفن- رهف عبد الله تكشف عن أحدث أعمالها

ميرنا وليد - بيروت - تتابع ملكة جمال لبنان السابقة الممثلة رهف عبد الله تصوير مسلسل رصيف الغرباء الى جان بعدد كبير من الممثلين اللبنانيين واكدت في حديث خاص مع موقع الخليج 365 : "اصور حاليا مسلسل رصيف الغرباء والعمل ضخم انتاجيا وبكل تفاصيله ونعمل على تفاصيل العمل بالكامل لانه يحكي عن حقبة زمنية قديمة بلبنان ويحتاج لمجهود . واتفرغ لهذا العمل".
المسلسل تبدأ أحداثه في العام 1945، وتتوالى الأحداث بعد ذلك في السبعينيات، ويعالج الخير والشر والإقطاعية في ذلك الوقت، وهو من إنتاج وإخراج إيلي معلوف ومن كتابة طوني شمعون، وسيعرض على شاشة الـ LBCI.
ويشارك في بطولة المسلسل عمار شلق، رهف عبد الله، فادي إبراهيم، خالد السيد، كارمن لبس، إليسار حاموش
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