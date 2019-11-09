خاص الفن- رهف عبد الله تكشف عن أحدث أعمالها

ميرنا وليد - بيروت - تتابع ملكة جمال لبنان السابقة الممثلة ​رهف عبد الله​ تصوير مسلسل رصيف الغرباء الى جان بعدد كبير من الممثلين اللبنانيين واكدت في حديث خاص مع موقع الخليج 365 : "اصور حاليا مسلسل رصيف الغرباء والعمل ضخم انتاجيا وبكل تفاصيله ونعمل على تفاصيل العمل بالكامل لانه يحكي عن حقبة زمنية قديمة بلبنان ويحتاج لمجهود . واتفرغ لهذا العمل".

المسلسل تبدأ أحداثه في العام 1945، وتتوالى الأحداث بعد ذلك في السبعينيات، ويعالج الخير والشر والإقطاعية في ذلك الوقت، وهو من إنتاج وإخراج ​إيلي معلوف​ ومن كتابة ​طوني شمعون،​ وسيعرض على شاشة الـ LBCI.

ويشارك في بطولة المسلسل ​عمار شلق​، رهف عبد الله، فادي إبراهيم، خالد السيد، كارمن لبس، إليسار حاموش