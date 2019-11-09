خاص بالصور- علي الحجار يطرب جمهور الموسيقى العربية ويترحم على هيثم أحمد زكي

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري ​علي الحجار​ حفلاً غنائياً على المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 28، وطلب "الحجار" من الجمهور في بداية الحفل الترحم على الممثل المصري الراحل ​هيثم أحمد زكي​ التي وافته المنية.

وبدأ على الحجار الحفل بأغنية "متمنعوش الصادقين"، وبعدها قدم العديد من الأغاني التراثية التي نالت إعجاب الجمهور وتفاعل معها بشكل كبير، إضافة إلى أشهر أغانيه منها "مسألة مبدأ"، و"ريشة ويا ريشة"، وأغنية للمولد النبوي الشريف، و"هتوحشيني"، و"لية الطريق"، و"اتفقنا".

وبدورها احيت الفنانة ​ريهام عبد الحكيم​ فاصلاً غنائياً، سبق الفاصل الغنائي للحجار، وغنت على مدار ساعة عدد من أغانيها وأغاني الزمن الجميل للفنانة وردة، و​أم كلثوم​، وبدأت "ريهام" بأغنيه "فيها حاجة حلوة"، و"الحب كدة"، و"الفن"، و"أكدب عليك"، وغيرها.

تصوير محمد الزهيري

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