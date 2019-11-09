تراند اليوم : صدمة فى الشارع المصري .. المطربة أنغام تتلقى العزاء فى والدها

بدأت الخلافات بين المطربة أنغام ووالدها الموسيقار محمد علي سليمان بسبب رغبتها في الخروج من عباءة والدها والاستقلال بحياتها الفنية، وهو ما تسبب في قطيعة فنية بينهما، وصرحت “أنغام” حينها بقولها: “أبي أراد كسر أنفي”.

وعلق الموسيقار محمد علي سليمان، في لقاء سابق له، على تلك الخلافات التي استمرت لأكثر من 10 سنوات بأن ابنته تعمدت تشويه صورته في الإعلام، إضافة إلى تنكرها لأفضاله ومساعدته لها، رغم أن ألحانه كانت سببًا في شهرتها عندما دخلت الفن وعمرها 16 عامًا.

ومؤخرًا نشب خلاف جديد بين المطربة أنغام ووالدها الموسيقار محمد علي سليمان، وذلك بسبب أن نجلته لم تغنِ أي أغنية من ألحانه في حفلها الغنائي الذى أقيم بدار الأوبرا يوم الأربعاء الماضي، رغم أن الجمهور طالبها بغناء أغنية “الركن البعيد الهادي”.

وكتب الموسيقار محمد علي سليمان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “اكتشفت إننى لست وحدى أعلم أنك تستعجلين (دفنى)، بل كل الناس الطيبين، أفوض أمرى إلى الله”.

وقبلها بيوم كان الموسيقار قد طلب من متابعيه أن يقدموا له واجب العزاء والمواساة فيه، بعد أن أصبح أولاده يتجاهلونه، قائلًا: “قدموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سببًا في وجودهم أماتوني، البقاء لله والحمد لله”.