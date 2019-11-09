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شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي سلامة تكشف تفاصيل آخر مكالمة بينها وبين خطيبها الراحل هيثم أحمد زكي والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
كشفت إنجي سلامة، خطيبة الممثل المصري الراحل، هيثم أحمد زكي، الجمعة، عن مضمون المكالمة الأخيرة التي دارت بينهما ليلة وفاته.
وكتبت سلامة في منشور لها عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن آخر شيء قاله لها على التليفون هو "لا إله إلا الله وأستغفر الله"، كما طلب منها أن تقول "الحمد لله متشيلنيش همك"، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وقالت خطيبة هيثم أحمد زكي، إنها تقوم بعمل صدقة جارية له، موضحة أنها تجمع تبرعات من أجل حفر بئر مياه ومحطة تحلية مياه في مسقط رأسه محافظة المنيا المصرية.
وإنجي سلامة تعمل كخبيرة طاقة، وأعلنت وهيثم أحمد زكي خطبتهما منذ عام تقريبا، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأقارب، ولم يكن يظهرا سويا في أية مناسبات عامة.
وحضرت إنجي سلامة جنازة هيثم أحمد زكي، أول أمس الخميس، والتي شيعت من مسجد مصطفى محمود، في حي المهندسين بالقاهرة.
يشار إلى أن الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، داخل منزله في مدينة الشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.
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