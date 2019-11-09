الشاب خالد في حفل غنائي في المغرب

متابعة بتجــــــــــرد: يحيي نجم الراي الجزائري الشاب خالد، حفلًا غنائيًّا أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بأحد المنتجعات السياحية العالمية بمدينة الجديدة، ضمن ليالي ساهرة دأب المنتج على تنظيمها باستقطابه لكوكبة من نجوم الغناء المغربي والعربي لفائدة مرتاديه، وشركاء فندقه.
ومن المقرر أن يقام الحفل في تاريخ 30 الشهر، حيث سيقدّم باقة من أجمل أغنياته الحماسية القدمية والجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الفنان الجزائري الشاب خالد، سبق وشارك في حفلات عدة في مهرجانات مغربية عديدة، وهو حاصل على الجنسية المغربية.
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