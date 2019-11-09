صوت حسين الجسمي يصدح في أبوظبي: رسالة سلام وتسامح من الإمارات إلى العالم

متابعة بتجــــــــــرد: برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أحيا النجم الإماراتي حسين الجسمي حفل افتتاح “المهرجان الوطني للتسامح”، في دولة الإمارات العربية المتحدة مساء 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقدّم الجسمي خلال حفل “التسامح والأخوة الإنسانية” الذي أقيم في حديقة أم الإمارات في أبوظبي، باقة من أجمل الأغنيات التي تفاعل معها الحضوير بشكل ملحوظ.

هذا وقدّم الجسمي بمشاركة النجمة بلقيس فتحي “أنشودة السلام”، خلال الحفل فأشعلا الأجواء وصفّق لهما الحضور بحرارة شديدة.

على هامش حفل افتتاح المهرجان، كرّم وزير التسامح نهيان بن مبارك آل نهان، النجم حسين الجسمي تقديرًا منه على مبادراته الإنسانية الدائمة ونجاحاته الفنية المتواصلة.

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وبعد الحفل نشر الجسمي عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا من الأمسية وكتب بتعليقه عليها: “رسالة التسامح على نهج زايد.. رسالة بلا حدود تخطت كل المسافات للعالم من الإمارات ناثرة معاني المحبة والسلام بين الشعوب بمختلف أديانها وثقافاتها.. تشرفنا بالمشاركة في المهرجان الوطني للتسامح في حديقة أم الإمارات بأوبريت أنشودة التسامح برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان”.

تجدر الإشارة إلى أن حسين الجسمي طرح مؤخرًا مجموعة من الأغاني الجديدة آخرها أغنية تحمل اسم “لا تجامل” وأخرى بعنوان “خطير”.