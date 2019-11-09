متابعة بتجــــــــــرد: تستعد النجمة بلقيس فتحي لتصوير عمل غنائي جديد خلال الفترة القريبة المقبلة. وكشفت بلقيس أنها تعقد جلسات تحضير مكثفة في ورشة عمل خاصة بالمشروع الفني المنتظر، ووعدت الجمهور بأنهم سيشاهدونه قريبًا. فكتبت بلقيس عبر حسابها على موقع “تويتر”: “ورشة عمل خاصة بتصوير عمل جديد، ستشاهدون العمل قريبا انشاء الله”. تجدر الإشارة إلى أن بلقيس تحصد حتى يومنا هذا نجاح أغنيتها الجديدة “تعالى تشوف” باللهجة المغربية وهي من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس فتحي في ورشة عمل.. وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.