نجوم يسترجعون ذكرياتهم مع الراحل هيثم أحمد زكي برسائل مؤثرة

لازالت صدمة وفاة الفنان هيثم أحمد زكي مسيطرة على النجوم في الوسط الفني، خاصة فئة الشباب والذين جمعتهم علاقة صداقة وطيدة به، حيث قرروا الكشف عن تلك الصداقة بعد وفاته، والتحدث عن أبرز ذكرياته معهم والمواقف المؤثرة التي جمعتهم.

أمينة خليل

من بين هؤلاء الفنانة أمينة خليل التي نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة تكشف الاسم الذي كانت تسجل به رقم هيثم على هاتفها، وروت قصة هذا الاسم وقالت: "مرة كنا قاعدين مع بعض بعد تصوير فيلم الكنز وهيثم قال لي هو انا اسمي إيه على تليفونك.. ضحكت وقلت له اسمك هيكون إيه يعني؟! فقام ماسك التليفون وفتح الكونتاكت بتاعه وكتب اسمه كده، إنا لله وإنا إليه راجعون.. على قد زعلنا وصدمتنا كلنا على قد ما أنا عندي يقين إنه رجع للي بيحبهم.. هتوحشنا يا هيثم.. في الجنة إن شاء الله".

دينا الشربيني

الفنانة دينا الشربيني عبرت عن مدى صدمته لرحيل صديقها، حيث نعته عبر حسابها على انستجرام ونشرت صورة تجمعها به برفقة الفنانة ناهد السباعي، وعلقت برسالة طويلة تخللتها بعض الذكريات، فقالت: "أنا مش قادرة اصدق اني مش هشوفك تاني!! ولا هتكلمني في التليفون تاني وتقول لي يالا نتقابل.. ولو ماردتش عليك الاقيك بعتلي مسدچ بتقول لي طظ فيكي مش هكلمك تاني، وأول ما ابعت لك اقول لك يابني ملحقتش ارد ده التليفون رن مرتين تقول لي خلاص امسحي المسدچ وكأني مابعتلكيش حاجة".

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وأضافت دينا الشربيني: "طول اليوم كنت بهرب من اني أصدق إن ده حصل لك أنت يا هيثم.. لحد ما جيت انام دلوقتي ومش هاين عليا أنام واحنا سايبينك لوحدك.. كنت دايما تقول لنا كلنا اسألوا عليا لحسن اموت لوحدي وماحدش يعرف.. كنت طيب وجدع وحنين وعامل زى العيال الصغيرة.. هيثم شاف أيام صعبة وضغط كبير من الناس وتنمر ومقارنة مش عادلة وللأسف ماشفش حب الناس اللي احنا شايفينه دلوقتي".

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ناهد السباعي

أما الفنانة ناهد السباعي فكانت من أوائل أصدقائه الذين نعوه وذكروا مواقفهم المميزة والمؤثرة معه، فنشرت عبر انستجرام صورة لهما من كواليس أحد الأعمال التي جمعتهما، وعلقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ماكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت.. واجع قلبي طول عمرك من واحنا صغيرين، على طول بتقول لي يا نودي أنا خايف اموت لوحدي في البيت وماحدش يحس بينا وحاسس إني هموت صغير وأنا دايما أرد اقول لك انت بتقول كده عشان رخم ونكدي.. لو كنت صدقتك كنت فضلت على طول قاعدة معاك يا صاحبي وأخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة ما اتولدنا.. لو كنت أعرف إن دي آخر مرة أكيد كانت هتفرق في الفراق".

محمد محمود عبد العزيز

أما الفنان محمد محمود عبد العزيز فاستعاد ذكرياته المؤثرة مع صديقه وكتب: "غلبان ومحترم وحياته صعبة من طفولته واستحمل كتير واتوجع كتير، عمره ما ناداني غير بـ(أخويا) وعمري ما ناديته غير بـ(أخويا)، لما كنا نتقابل أو نتكلم كنا بنرغي بالساعات وياما اتكلمنا على ابويا وعلى ابوه وكنا بنقول عمرنا ما هنكون ربعهم".

وأضاف محمد محمود عبد العزيز: "أنا مش عارف أنا بقول إيه.. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله.. آخر مرة واحنا بنتكلم من 15 يوم كنا بنفكر هل لما نموت هنقابل أبوك وأبويا؟ ولما نقابلهم هانقول لهم إيه وهيقولوا لنا إيه؟ سبقتني وروحت لهم.. السلام أمانة لحد ما اجيلكم يا اخويا.. الله يرحمك يا هيثم يا اخويا".

الأخ غير الشقيق لهيثم زكي

أما الرسالة الأكثر تأثيرًا فكانت من أخو هيثم أحمد زكي غير الشقيق، والتي نقلها عنه المخرج المصري عمر زهران، عبر حسابه على فيسبوك، والتي جاء فيها: "أخي الغالي هيثم لا أستطيع أن أعبر عما في داخلي من حزن، لا أتخيل أنني فقدت أقرب إنسان لي، ألم نتعاهد أن يكون كل منا سندًا للآخر؟ لماذا تركتني وحدي يا أغلى ما عندي.. الألم كبير والفجيعة في فقدانك أكبر وأعظم، دعائي لربي أن يجعل مثواك الجنة وأن يغفر لك ويرحمك رحمة واسعة بقدر عظمته وقدرته.. لن أنساك أبدًا وستظل ذكراك دائما معي أينما ذهبت وأينما كنت.. رامي عزالدين بركات".

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