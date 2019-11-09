فاليري أبو شقرا عن نادين نسيب نجيم: تتصدّر دائمًا واسمها لا يغيب أبدًا

متابعة بتجــــــــــرد: تحدّثت الممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا عن الساحة التمثيلية في لبنان، وزميلاها في الوسط، وأشارت إلى أن النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنجح بينهن

وسئلت أبو شقرا، في حديث لـ “سيدتي”: هل يمكن القول إن نجمات الصف الأول في لبنان حالياً هنّ نادين نجيم وسيرين عبد النور وماغي بو غصن وأنتِ وإليكنّ يضاف اسم كارمن بصيبص التي فرضت اسمها بقوة على الساحة الفنية؟

فأجابت: “لا أعرف. لا يمكن تحديد أسماء نجمات الصف الأول بالمطلق، لأن هناك ممثلات غيرهنّ قدّمن مسلسلات ونجحن فيها ولا يمكن حصر القائمة بهذه الأسماء. بين فترة وأخرى، تبرز أسماء جديدة، وفي رمضان هناك ممثلات يشاركن في مسلسلات وينجحن فيها، وإليهنّ تنجح ممثلات أخريات في المسلسلات التي تعرض خارجه. لا شك أن الأسماء التي أتيت على ذكرها هنّ نجمات صف أول ولكنهنّ لسن الوحيدات.

وأضافت أبو شقرا عندما سئلت عن النجمات الحاليات، قائلةً: “نادين نجيم تتصدر دائماً واسمها لا يغيب أبداً”.