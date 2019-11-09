أحمد الشريف عائد بقوّة

متابعة بتجـــــــــــــرد: يعود النجم التونسي أحمد الشريف إلى الجمهور بعد فترة غياب إلى الساحة الغنائية العربية.

وأعلن أحمد الشريف عن “عودته القوية” بحسب تعبيره، من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، حيث افتتح حسابًا له عبر موقع “إنستجرام” الشهير، ونشر عبره مجموعة صورة من جلسة تصوير جديدة عقدها مؤخرًا في تونس.

وشكر أحمد الشريف كل من شجعه على العودة إلى الساحة الفنية وسأل عنه في فترة غيابه، فكتب بتعليقه على إحدى الصور: “شكرا لكل من شجعني وسأل عليا ملبعيد ولا قريب رجوع بقوة إنشاء اله”.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد الشريف طرح آخر أغنياته في عام 2018، وهي أغنية “مني اسمعني” من كلماته وألحانه والكليب الخاص بها من إخراج محمد علي القصدلي، وكانت بمثابة أولى خطوات عودته إلى عالم الفن بعد غياب خمس سنوات.