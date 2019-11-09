كارول سماحة تحتفل بإطلاق فيلم “بالصدفة” في الأردن وتسرق الأنظار – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: احتفلت النجمة اللبنانية كارول سماحة باطلاق فيلمها الجديد “بالصدفة” في الأردن وتحديدًا في “سينما تاج” بالعاصمة عمان.

وحضرت كارول سماحة إلى مقر “سينما تاج”، برفقة مخرج الفيلم باسم كريستو وفريق عملها، فكان بانتظارها عدد كبير من مراسلي الوسائل الإعلامية ومحبّيها في الأردن.

تألقت كارول سماحة خلال الإحتفالية بفستان قصير من اللون الأسود، فبدت بغاية الأناقة والجمال وسرقت كل الأنظار نحوها.

وأعربت كارول في أحاديث جانبية مع الوسائل الإعلامية عن سعادتها بتجربتها السينمائية الأولى والنجاح الكبير الذي حققه الفيلم في لبنان، وأشارت إلى أنها متحمسة لردود الأفعال من الجمهور الأردني حول العمل.

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فيلم “بالصدفة” يعتبر أوّل أعمال كارول سماحة في السينما، ويشارك في بطولته كل من بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو.

وكانت كارول سماحة قد أطلقت الأغنية الخاصة بالفيلم “بتآمن بالصدفة” قبل فترة، وهي من كلمات وألحان مروان خوري وحققت رواجًا واسعًا وأكثر من مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.